Зеленський згадав про Манделу і висміяв Путіна: у в'язниці більше свободи, ніж у бункері

Глава держави розповів, що під час зустрічі з президентами та прем'єрами низки країн Африки вони згадували історію та життєвий шлях першого президента Південно-Африканської Республіки, обраного на демократичних засадах, відомого активіста у боротьбі за права людини Нельсона Мандели.

"Мені здається, що його шлях якраз показав найголовніше - якщо боротися і правда на твоїй стороні, то ти точно переможеш, і що навіть за ґратами можна бути вільним. Більш вільним, ніж у бункері", - зазначив Зеленський, натякаючи на російського диктатора Володимира Путіна

Візит африканських лідерів до України

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, в Україні з робочим візитом перебувають президент Союзу Коморських островів, президент Південно-Африканської Республіки, президент Замбії, президент Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту та інші чиновники країн Африки. Вони провели зустріч із главою української держави.

Африканські лідери вирішили приїхати до України, щоб представити свою "мирну ініціативу". За словами президента ПАР Сиріла Рамафоси, вона складається з 10 пунктів.

З усіма деталями ініціативи лідерів країн Африки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.