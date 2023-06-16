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Зеленский вспомнил о Манделе и высмеял Путина: в тюрьме больше свободы, чем в бункере

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Нельсон Мандела является примером того, что даже в тюрьме можно быть более свободным, чем в бункере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского с африканскими лидерами.

Глава государства рассказал, что в ходе встречи с президентами и премьерами ряда стран Африки они вспоминали историю и жизненный путь первого президента Южно-Африканской Республики, избранного на демократических основаниях, известного активиста в борьбе за права человека Нельсона Манделы.

"Мне кажется, что его путь как раз показал самое главное - если бороться и правда на твоей стороне, то ты точно победишь, и что даже за решеткой можно быть свободным. Более свободным, чем в бункере", - отметил Зеленский, намекая на российского диктатора Владимира Путина.

Визит африканских лидеров в Украину

Напомним, сегодня, 16 июня в Украине с рабочим визитом находятся президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Замбии, президент Сенегала, премьер-министр Египта и другие чиновники стран Африки. Они провели встречу с главой украинского государства.

Африканские лидеры решили приехать в Украину, чтобы представить свою "мирную инициативу". По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, она состоит из 10 пунктов.

Со всеми деталями инициативы лидеров стран Африки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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