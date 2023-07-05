Зеленський здзвонився з президентом Гвінеї-Бісау: обговорили війну та співпрацю

Зеленський повідомив, що сьогодні він провів предметну телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау, під час якої подякував Ембало за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, український президент проінформував колегу про ситуацію н фронті.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили наслідки спроби заколоту так званої групи "Вагнер" та її деструктивну діяльність у країнах Африки", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, під час розмови вони домовилися про посилення взаємодії й контактів України - Гвінеї-Бісау як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях.

Відносини між Україною та країнами Африки

Останнім часом Африка почала дедалі частіше з’являтися в українських новинах. Російське вторгнення показало, що взаємозалежність України та Африки набагато більша, ніж могло здаватися. Зокрема, блокування експорту українського зерна ледь не призвело до гуманітарної катастрофи в Африці.

Про те, які нині відносини між Україною та африканськими державами можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Візит делегації лідерів африканських країн

Нагадаємо, що 16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші чиновники країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою української держави. Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, що складається із 10 пунктів.

Після України лідери африканських країн вирушили до Росії, де зустрілися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Радник голови ОП Михайло Подоляк різко прокоментував зустріч Путіна з лідерами африканських країн та риторику глави Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.