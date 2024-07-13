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Зеленський здійснить візит до Британії та Ірландії, - The Guardian

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський відвідає наступного тижня Велику Британію та Ірландію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Поїздка до Великої Британії

Український президент у Сполученому Королівстві, як очікується, виступить перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці. На цьому заході будуть обговорювати Україну, європейську безпеку та демократію.

Зазначається, що Зеленський спілкувався з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша можливість зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка буде готова підтвердити постійну підтримку з боку Лондона.

У публікації The Guardian також вказується, що домовленості про поїздки президента України рідко підтверджуються, але за даними джерела - "90% впевненості", що Зеленський там буде.

Що відомо про захід у Британії

Конференція, запланована на четвер, є четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства. Цей колектив був "дітищем" президента Франції Еммануеля Макрона, а започаткований він після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Окрім Великої Британії, на захід запрошені країни, що не входять до ЄС, зокрема Норвегія, Ісландія, Грузія, Косово, Сербія, Албанія та Туреччина.

"Україна домінуватиме в пленарній дискусії з лідерами, яких потім запросять приєднатися до трьох окремих робочих груп, присвячених питанням оборони та демократії, які включатимуть сесії щодо кризи дезінформації, енергетики та міграції", - пише The Guardian.

Візит до Ірландії

За даними британських ЗМІ, президент України здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці. Він приземлиться в аеропорту Шеннон для зустрічі з прем'єром Саймоном Гаррісом.

Очікується, що Ірландія, яка надає допомогу Україні нелетального характеру, зокрема із розмінування через інституції ЄС, запропонує Києву більше підтримки у зусиллях повернути близько 20 тисяч дітей, які були примусово депортовані російськими окупантами в РФ та Білорусь.

Нагадаємо, раніше у травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над двосторонньою угодою з безпеки.

Також днями український президент розповів про свою зустріч із новим прем’єром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні на саміті НАТО, та заявив, що Лондон дозволив бити по РФ ракетами Storm Shadow, і сторони обговорили реалізацію рішення.

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Володимир ЗеленськийІрландія