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Зеленский совершит визит в Британию и Ирландию, - The Guardian

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Ирландию в эти выходные и Великобританию на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Поездка в Великобританию

Украинский президент в Соединенном Королевстве, как ожидается, выступит перед европейскими лидерами в Бленхеймском дворце. На этом мероприятии будут обсуждаться Украина, европейская безопасность и демократия.

Отмечается, что Зеленский общался с назначенным британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет готова подтвердить постоянную поддержку со стороны Лондона.

В публикации The Guardian также указывается, что договоренности о поездках президента Украины редко подтверждаются, но по данным источника - "90% уверенности", что Зеленский там будет.

Что известно о мероприятии в Британии

Конференция, запланированная на четверг, является четвертой встречей Европейского политического сообщества. Этот коллектив был "детищем" президента Франции Эммануэля Макрона, а учрежден был после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Кроме Великобритании, на мероприятие приглашены страны, не входящие в ЕС, в частности Норвегия, Исландия, Грузия, Косово, Сербия, Албания и Турци.

"Украина будет доминировать в пленарной дискуссии с лидерами, которых затем пригласят присоединиться к трем отдельным рабочим группам, посвященным вопросам обороны и демократии, которые будут включать сессии по кризису дезинформации, энергетики и миграции", - пишет The Guardian.

Визит в Ирландию

По данным британских СМИ, президент Украины совершит свой первый визит в Ирландию в субботу утром. Он приземлится в аэропорту Шеннон для встречи с премьером Саймоном Гаррисом.

Ожидается, что Ирландия, оказывающая помощь Украине нелетального характера, в том числе по разминированию через институции ЕС, предложит Киеву больше поддержки в усилиях по возвращению около 20 тысяч детей, которых российские оккупанты принудительно депортировали в РФ и Беларусь.

Новость дополняется...

Напомним, ранее в мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Ирландия договорились начать работу по двустороннему соглашению по безопасности.

Также на днях украинский президент рассказал о своей встрече с новым премьером Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне на саммите НАТО и заявил, что Лондон разрешил бить по РФ ракетами Storm Shadow, и стороны обсудили реализацию решения.

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