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Зеленський назвав стратегію України на шляху до миру

Київ, Вівторок 21 січня 2025 16:39
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Зеленський назвав стратегію України на шляху до миру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна в рамках своєї мирної стратегії хоче наблизитися до дипломатії, яка допоможе завершити війну. Але питання в тому, якою буде така дипломатія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Стратегія - ми маємо підійти до будь-якої дипломатії, яка приведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, якою вона буде", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що якщо дипломатія буде сильною, то в результаті переговорів Україна отримає міцні гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад російського диктатора Володимира Путіна. Також сильна дипломатія призведе до стійкого, справедливого і сильного миру для України та Європи.

При цьому, як додав Зеленський, якщо будуть слабкі гарантії безпеки, невпевненість і тільки слова, "то і від Росії будуть тільки слова, вона повернеться з війною".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна наполягає на тому, щоб за підсумками війни з Росією отримати сильні гарантії безпеки від Заходу, які не дадуть змоги Кремлю повторити вторгнення.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошував, що будь-які гарантії безпеки для країни, в яких не братимуть участі США, будуть слабкими.

До слова, згідно з соцопитуваннями, більшість українців вважає найкращими гарантіями безпеки для України розробку власної ядерної зброї.

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