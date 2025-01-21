Зеленський назвав стратегію України на шляху до миру

Україна в рамках своєї мирної стратегії хоче наблизитися до дипломатії, яка допоможе завершити війну. Але питання в тому, якою буде така дипломатія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Стратегія - ми маємо підійти до будь-якої дипломатії, яка приведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, якою вона буде", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що якщо дипломатія буде сильною, то в результаті переговорів Україна отримає міцні гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад російського диктатора Володимира Путіна. Також сильна дипломатія призведе до стійкого, справедливого і сильного миру для України та Європи.

При цьому, як додав Зеленський, якщо будуть слабкі гарантії безпеки, невпевненість і тільки слова, "то і від Росії будуть тільки слова, вона повернеться з війною".