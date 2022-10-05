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Зеленський про заявку на ЧС-2030: більше ніж символ віри у перемогу України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спільна заявка України, Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році - це більше ніж символ віри в перемогу України у війні з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030 - більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів", - написав він.

Нагадаємо, що Україна приєдналась до Португалії та Іспанії в їхній заяві на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030.

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Володимир ЗеленськийФутболЧемпіонат світу