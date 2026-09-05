Зеленський заявив про взаємну згоду з РФ не бити по Києву і Москві

Про що домовилися

За словами президента, він щойно провів розмову з представниками президента США, які вже почали роботу з російською стороною. З моменту цієї розмови сторони готові дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, задіяних у перемовному процесі.

"Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни - по Києву", - заявив Зеленський.

Ситуація на фронті

Президент також повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки повітряних загроз і активних оборонних операцій України.

Дипломатичний трек

Зеленський наголосив, що на дипломатичному напрямку дії України будуть так само сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди вже затверджений.

"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови", - додав президент.