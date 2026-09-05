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Зеленский заявил о взаимном согласии с РФ не бить по Киеву и Москве

17:32 05.09.2026 Сб
2 мин
Пауза будет действовать во время переговоров с участием американской команды в Киеве
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Украина готова воздерживаться от ударов по Москве с субботы и до конца понедельника. В Киеве рассчитывают, что россияне аналогично не будут наносить удары по украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

О чем договорились

По словам президента, он только что провел разговор с представителями президента США, которые уже начали работу с российской стороной. С момента этого разговора стороны готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, задействованных в переговорном процессе.

"Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне - по Киеву", - заявил Зеленский.

Ситуация на фронте

Президент также сообщил, что заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по ситуации на фронте, динамике воздушных угроз и активным оборонным операциям Украины.

Дипломатический трек

Зеленский подчеркнул, что на дипломатическом направлении действия Украины будут такими же сильными и эффективными. План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды уже утвержден.

"Ждем Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", - добавил президент.

Напомним, в Кремле ранее заявили об указании Путина не наносить удары по Киеву в течение трех суток - с полуночи 6 сентября до 9 сентября. Там это связано с подготовкой и проведением переговоров в столице.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко обратил внимание, что заявленная Кремлем пауза касается только Киева, тогда как о Киевщине и других регионах речь не идет.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтверждал , что Украина предлагала России прекратить огонь на фронте и воздухе, однако Москва на предложение не ответила.

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