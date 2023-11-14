Зеленський заявив про суттєве підкріплення оборони Херсона: в розвідці, ППО та РЕБ

Після рішення про посилення оборонних можливостей Херсона були зміцнені контрбатарейні можливості, системи та засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби і не лише.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.

Президент повідомив про проведення щоденного селектора, під час якого заслухав інформацію про стан на фронтах, постачання боєприпасів та озброєння, а також звіти розвідслужби.

Посилення оборони Херсона

Він зазначив, що війська РФ продовжують завдавати ударів по Херсону, обстрілюючи цивільні об'єкти.

"Ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності. Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО", - сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що спостерігається реалізація такого посилення по Херсону.

Повітряні атаки та робота ППО

За словами президента, на тлі частих повітряних атак окупантів із застосуванням ударних дронів йде аналіз зміни тактики ворога, і коригується робота наших систем ППО.

"МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО", - розповів Зеленський.

Збільшення ворожих штурмів

Глав держави додав, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку.

"Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - сказав президент.

Рішення Ставки по Херсону

Нагадаємо, минулого тижня, 10 листопада, за підсумками проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.

Як розповів тоді президент Володимир Зеленський, йдеться про посилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.