Зеленський заявив, що збереже максимальний кількісний склад армії для безпеки

"У нас є різне бачення щодо кількості. І знаєте, як з кожною домовленістю, може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру - до сталого і справедливого миру. До результату, у будь-якому випадку. Хоча, я підкреслюю, як би не було, ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть", - розповів він.

Президент підкреслив, що Україна вірить в свою армію, і "це буде однією з найголовніших гарантій безпеки".

"Тому я збережу, у будь-якому випадку, кількісний склад, максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - констатував Зеленський.