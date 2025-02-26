Зеленский заявил, что сохранит максимальный количественный состав армии для безопасности

"У нас есть разное видение по количеству. И знаете, как с каждой договоренностью, может быть разное видение. Главное, чтобы мы шли к позитиву, к миру - к устойчивому и справедливому миру. К результату, в любом случае. Хотя, я подчеркиваю, как бы ни было, мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят", - рассказал он.

Президент подчеркнул, что Украина верит в свою армию, и "это будет одной из самых главных гарантий безопасности".

"Поэтому я сохраню, в любом случае, количественный состав, максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - констатировал Зеленский.