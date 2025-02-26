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Зеленський заявив, що збереже максимальний кількісний склад армії для безпеки

Україна, Середа 26 лютого 2025 17:56
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Зеленський заявив, що збереже максимальний кількісний склад армії для безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не вірить в бажання Росії досягти миру, тому Київ залишить максимальний кількісний склад армії. Це стане гаарантією безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Владимира Зеленського.

"У нас є різне бачення щодо кількості. І знаєте, як з кожною домовленістю, може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру - до сталого і справедливого миру. До результату, у будь-якому випадку. Хоча, я підкреслюю, як би не було, ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть", - розповів він.

Президент підкреслив, що Україна вірить в свою армію, і "це буде однією з найголовніших гарантій безпеки".

"Тому я збережу, у будь-якому випадку, кількісний склад, максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - констатував Зеленський.

Питання скорочення української армії

У середині січня президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч осіб, а російських окупантів близько 600 тисяч.

Водночас глава держави того ж місяця зазначав, що очільник Кремля Володимир Путін, імовірно, вимагатиме скорочення чисельності української армії в рази. Але українська влада цього не допустить.

Додамо, що нещодавно Зеленський зазначав, що фінансування армії щонайменше 800 тисяч військових, якщо України поки що немає в НАТО, є однією з гарантій безпеки.

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