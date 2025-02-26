Зеленский заявил, что сохранит максимальный количественный состав армии для безопасности
Украина не верит в желание России достичь мира, поэтому Киев оставит максимальный количественный состав армии. Это станет гарантией безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"У нас есть разное видение по количеству. И знаете, как с каждой договоренностью, может быть разное видение. Главное, чтобы мы шли к позитиву, к миру - к устойчивому и справедливому миру. К результату, в любом случае. Хотя, я подчеркиваю, как бы ни было, мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят", - рассказал он.
Президент подчеркнул, что Украина верит в свою армию, и "это будет одной из самых главных гарантий безопасности".
"Поэтому я сохраню, в любом случае, количественный состав, максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - констатировал Зеленский.
Вопрос сокращения украинской армии
В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч человек, а российских оккупантов около 600 тысяч.
При этом глава государства в том же месяце отмечал, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет требовать сокращения численности украинской армии в разы. Но украинские власти этого не допустят.
Добавим, что недавно Зеленский отмечал, что финансирование армии не менее 800 тысяч военных, если Украины пока нет в НАТО, является одной из гарантий безопасности.
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