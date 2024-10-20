Зеленський заявив, що війська КНДР на фронті нікому не підуть на користь

Якщо Україні доведеться стикатися на фронті із солдатами КНДР, це нікому не піде на користь. Такий фактор лише подовжить війну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
Голова держави зазначив, що зараз з'явилась нова загроза, а саме - злочинний союз Росії та Північної Кореї. У свою чергу він подякував лідерам та представникам тих держав, які не заплющують очей і говорять відверт:
Президент наголосив, що нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни. Україна тим часом має чіткі дані, що до РФ прибувають люди із КНДР, і це не просто робітники для виробництв, а ще й військові. Тож Україна чекає нормальної, чесної та сильної реакції партнерів.
Зеленський заявив, що фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. І "у всіх є можливість побачити докази" завдяки супутникам та відео, які з'являються в Росії.
"Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "Шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - резюмував президент.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР до Російської Федерації. Зокрема, у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу.
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