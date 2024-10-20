Зеленський заявив, що війська КНДР на фронті нікому не підуть на користь

Голова держави зазначив, що зараз з'явилась нова загроза, а саме - злочинний союз Росії та Північної Кореї. У свою чергу він подякував лідерам та представникам тих держав, які не заплющують очей і говорять відверт:

про співпрацю двох країн заради більшої війни;

про постачання зброї з Північної Кореї в Росію;

про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу.

Президент наголосив, що нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни. Україна тим часом має чіткі дані, що до РФ прибувають люди із КНДР, і це не просто робітники для виробництв, а ще й військові. Тож Україна чекає нормальної, чесної та сильної реакції партнерів.

Зеленський заявив, що фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. І "у всіх є можливість побачити докази" завдяки супутникам та відео, які з'являються в Росії.

"Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "Шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - резюмував президент.