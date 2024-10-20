Зеленский заявил, что войска КНДР на фронте никому не пойдут на пользу

Если Украине придется сталкиваться на фронте с солдатами КНДР, это никому не пойдет на пользу. Такой фактор только продлит войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Глава государства отметил, что сейчас появилась новая угроза, а именно - преступный союз России и Северной Кореи. В свою очередь он поблагодарил лидеров и представителей тех государств, которые не закрывают глаз и говорят откровенно:
Президент подчеркнул, что нестабильность и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войне. Украина тем временем располагает четкими данными, что в РФ прибывают люди из КНДР, и это не просто рабочие для производств, но еще и военные. Украина ждет нормальной, честной и сильной реакции партнеров.
Зеленский заявил, что фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. И "у всех есть возможность увидеть доказательства" благодаря спутникам и видео, которые появляются в России.
"Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее", - резюмировал президент.
Напомним, сегодня стало известно, что спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР в Российскую Федерацию. В частности, во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа.
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