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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив, що Україна готується до короткочасної війни: Не може тривати багато років

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У сучасному світі війна, яку розв'язала Росія проти України, не може тривати багато років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню Il Mondo.

"Ми готуємося до короткочасної війни, що закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено в 2014 році", - зазначив глава держави.

Зеленський вкотре нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, в якій є десять пунктів.

"Хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський підкреслив, що Збройні сили України нині набагато сильніші за російських окупантів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України