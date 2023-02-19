Зеленський заявив, що Україна готується до короткочасної війни: Не може тривати багато років

У сучасному світі війна, яку розв'язала Росія проти України, не може тривати багато років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню Il Mondo.

"Ми готуємося до короткочасної війни, що закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено в 2014 році", - зазначив глава держави.

Зеленський вкотре нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, в якій є десять пунктів.

"Хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні", - додав президент.