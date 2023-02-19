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Зеленский заявил, что Украина готовится к кратковременной войне: Не может длиться много лет

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Воскресенье 19 февраля 2023 23:21
Зеленский заявил, что Украина готовится к кратковременной войне: Не может длиться много лет Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В современном мире война, развязанная Россией против Украины, не может длиться много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию Il Mondo.

"Мы готовимся к кратковременной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было сделано в 2014 году", - отметил глава государства.

Зеленский снова напомнил, что Украина предложила формулу мира, в которой есть десять пунктов.

"Хотим закончить эту войну победой для всех нас, которая будет исторической победой и будущии поколения россиян также будут нам благодарны", - добавил президент.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сейчас гораздо сильнее российских оккупантов.

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