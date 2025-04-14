Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво. За його словами, Київ шукає всі можливі формати, щоб захистити мирне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю 60 minutes.
Зеленський звернувся до США з пропозицією щодо придбання додаткових систем Patriot для посилення захисту українського неба від ракетних атак.
За словами Зеленського, Україна готова витратити 15 мільярдів доларів на закупівлю 10 систем, які зможуть захистити найбільші міста, де зосереджено скупчення людей.
Президент зазначив, що питання не стосується фінансів - Україна готова заплатити за ці системи.
"Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - наголосив Зеленський.
Також, за словами Зеленського, деякі європейські партнери висловили готовність допомогти фінансово, аби Україна змогла отримати необхідне обладнання.
"Але США кажуть, що сьогодні немає можливостей, але в цей час вони передають такі системи, наприклад, Ізраїлю", - сказав він.
Зеленський зазначив, що Україна готова до різних варіантів співпраці, зокрема купити ліцензії на виробництво систем Patriot і відповідних ракет. Він запропонував можливість отримання цих систем в оренду від країн, де вони вже розміщені, і навіть повернути їх за потреби.
"Ми хотіли заплатити за це, мати ліцензії і тоді вже зрозуміти як і в який термін ми можемо побудувати повністю систему закриття нашого неба", - зазначив голова держави.
Володимир Зеленський підкреслив, що є багато форматів для забезпечення захисту України від російських атак, і для цього потрібне бажання та підтримка міжнародних партнерів.
Нагадаємо, що Україна є на сьогодні повністю залежною від США у забезпеченні системами ППО, які можуть збивати російські балістичні ракети.
6 квітня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що на сьогодні таку функцію можуть виконувати лише американські комплекси Patriot.
Це він сказав після чергової повітряної атаки на Україну. Ігнат додав, що ЗСУ передали американській стороні інформацію для модернізації Patriot і кращій протидії балістичній загрозі.
Також нагадаємо, що на початку березня США на декілька днів призупиняли військову допомогу Україні, після того, як українська сторона відмовлялася підписати угоду зі США про рідкісноземельні метали, де визнавалися нібито багатомільярдні борги Києва перед Вашингтоном.
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