Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot

Зеленский обратился к США с предложением о приобретении дополнительных систем Patriot для усиления защиты украинского неба от ракетных атак.

По словам Зеленского, Украина готова потратить 15 миллиардов долларов на закупку 10 систем, которые смогут защитить крупнейшие города, где сосредоточено скопление людей.

Президент отметил, что вопрос не касается финансов - Украина готова заплатить за эти системы.

"Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, некоторые европейские партнеры выразили готовность помочь финансово, чтобы Украина смогла получить необходимое оборудование.

"Но США говорят, что сегодня нет возможностей, но в это время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина готова к различным вариантам сотрудничества, в частности купить лицензии на производство систем Patriot и соответствующих ракет. Он предложил возможность получения этих систем в аренду от стран, где они уже размещены, и даже вернуть их при необходимости.

"Мы хотели заплатить за это, иметь лицензии и тогда уже понять как и в какой срок мы можем построить полностью систему закрытия нашего неба", - отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть много форматов для обеспечения защиты Украины от российских атак, и для этого нужно желание и поддержка международных партнеров.