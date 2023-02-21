Зеленський заявив, що офіційно не бачив від Китаю жодного "мирного плану"

Китай поки що не надав жодного офіційного документу щодо так званого "мирного плану". Тому Україна розраховує на підтримку власної "формули миру".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної конференції з прем`єр-міністром Італії Джорджою Мелоні.
За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів неформальний діалог зі своїм китайським колегою. Під час розмови той розповів, що у Китаю є ідея відповідного документа або резолюції.
"Мені здається, що наш документ і наша формула миру, яку ми запропонували і яку вже велика кількість держав підтримала, і ми чекаємо, що наші ініціативи підтримають і 23 числа на голосуванні в ООН. Мені здається, що важливо, щоб була одна позиція. Але тим не менш офіційного документа я ніякого не бачив", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що Україна зацікавлена в тому, щоб усі європейські держави й увесь світ - Індія, Африка та Китай - також були залучені до того, щоб закінчилася війна. Він впевнений, що всім необхідно підтримати саме українську "формулу миру".
Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки анонсував мирний план Китаю для України, але не розкрив подробиці.
Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що, попри будь-який запропонований план, Україна продовжить боротися за свою свободу.
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