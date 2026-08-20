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Зеленський заявив, що очікує від Міноборони "більш людяного" підходу до мобілізації

18:15 20.08.2026 Чт
1 хв
Глава держави чекає від міністерства і Збройний сил "реальних рішень"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Міністерство оборони має надати "реальні пропозиції" щодо змін у проведенні мобілізації Вона має стати "більш людяною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротації наших воїнів. Потрібні реальні рішення, реальні пропозиції", - зазначив глава держави.

Президент додав, що очікує від Міноборони і Збройних сил системної спільної роботи на цьому напрямку.

"І більш людяного та системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", - наголосив Зеленський

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що Міноборони України готує реформу системи мобілізації та ТЦК, яка відбудеться у "зрозумілій перспективі".

Зазначимо, раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сухопутні війська та ТЦК готові до реформи мобілізації. Водночас її реалізація є законодавчою та адміністративною роботою Міністерства оборони.

Крім того, нещодавно Володимир Зеленський пояснював рішення призначити Ігоря Клименка міністром оборони.

За словами президента, колишній очільник МВС міг би сприяти врегулюванню питань мобілізації та роботи ТЦК.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в Україні