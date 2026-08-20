Зеленський заявив, що очікує від Міноборони "більш людяного" підходу до мобілізації

"Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротації наших воїнів. Потрібні реальні рішення, реальні пропозиції", - зазначив глава держави.

Президент додав, що очікує від Міноборони і Збройних сил системної спільної роботи на цьому напрямку.

"І більш людяного та системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", - наголосив Зеленський

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що Міноборони України готує реформу системи мобілізації та ТЦК, яка відбудеться у "зрозумілій перспективі".

Зазначимо, раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сухопутні війська та ТЦК готові до реформи мобілізації. Водночас її реалізація є законодавчою та адміністративною роботою Міністерства оборони.