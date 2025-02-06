Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Путіним, але є умова

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Але потрібно розуміння, чим закінчиться війна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна", - сказав він.
Зеленський вкотре наголосив на необхідності стійкого миру, який забезпечать сильні гарантії безпеки, робота над чим вже ведеться з США.
"Але тим не менше ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії", - зазначив президент.
Останніми днями спостерігається активізація зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні, за участю ключових міжнародних гравців. Політичні лідери США, України та Росії зробили низку заяв, які можна розцінити як підготовку до початку мирного процесу і переговорів.
Зокрема, в адміністрації Трампа вважають, що при врегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. Після цього можна працювати над поступками.
Додамо, що буквально 5 лютого Зеленський назвав Курську операцію "дуже важливою" і не відкинув роль Курської області на переговорах із РФ.
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