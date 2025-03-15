Зеленський заявив, що членство України в НАТО не повинно залежати від Росії

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна сподівається на надання гарантій безпеки від союзників, таких як країни Європи, США та інші держави, готові допомогти.

Він зазначив, що можуть бути різні формати контингентів, однак важливо, щоб рішення щодо членства України в НАТО не залежало від Росії чи її вето.

"Дехто скептичний, вважає, що НАТО чи 5-та поправка - міцніше. Ми розуміємо, що рішення щодо НАТО має залежати від союзників НАТО, але точно не від Росії, чи її вето", - заявив президент.

Зеленський додав, що всі сподіваються на підтримку союзників у цьому питанні, зокрема через гарантії безпеки, які мають стати основою для стабільності та миру в Україні.