Зеленський заявив, що членство України в НАТО не повинно залежати від Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на надання гарантій безпеки від союзників. Він наголосив, що рішення щодо НАТО не повинно залежати від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна сподівається на надання гарантій безпеки від союзників, таких як країни Європи, США та інші держави, готові допомогти.
Він зазначив, що можуть бути різні формати контингентів, однак важливо, щоб рішення щодо членства України в НАТО не залежало від Росії чи її вето.
"Дехто скептичний, вважає, що НАТО чи 5-та поправка - міцніше. Ми розуміємо, що рішення щодо НАТО має залежати від союзників НАТО, але точно не від Росії, чи її вето", - заявив президент.
Зеленський додав, що всі сподіваються на підтримку союзників у цьому питанні, зокрема через гарантії безпеки, які мають стати основою для стабільності та миру в Україні.
Нагадаємо, що альтернативою вступу України до НАТО може стати розміщення військ Альянсу на українській території. Однак при цьому Україна повинна мати армію, розмір якої буде порівнянний з російською.
Президент зазначив, що Україна не підтримує ідею використання військ Організації Об'єднаних Націй (ООН) як військового контингенту в Україні після завершення повномасштабної війни.
Ініціатором питання відправки військового контингенту до України був Макрон. Спочатку його слова викликали жваву дискусію серед інших країн-членів, але були й ті, хто підтримав його слова.
Як писали ЗМІ, питання присутності європейських військ в Україні буде головною темою обговорень під час Мюнхенської безпекової конференції.