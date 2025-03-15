Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО не должно зависеть от России

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на предоставление гарантий безопасности от союзников, таких как страны Европы, США и другие государства, готовые помочь.

Он отметил, что могут быть разные форматы контингентов, однако важно, чтобы решение о членстве Украины в НАТО не зависело от России или ее вето.

"Некоторые скептические, считают, что НАТО или 5-я поправка - крепче. Мы понимаем, что решение по НАТО должно зависеть от союзников НАТО, но точно не от России, или ее вето", - заявил президент.

Зеленский добавил, что все надеются на поддержку союзников в этом вопросе, в частности через гарантии безопасности, которые должны стать основой для стабильности и мира в Украине.