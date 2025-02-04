Зеленський заявив про розкриття тіньових фінансових схем і анонсував нові санкції РНБО

В Україні нещодавно відбулися заміни керівників Податкової служби та Фінмоніторингу. Наразі вже є перші результати змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, сьогодні було проведе засідання Ради національної безпеки на якому відбулись важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні.
"Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень", - заявив Зеленський.
За його словами, відповідні матеріали уже було передано до правоохоронних органів.Президент зауважив, що розслідування мають бути обʼєктивними, попри те, хто порушує закон.
"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабмін ухвалив рішення про призначення Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби України. До цього він очолював Київську ОВА.
Також нещодавно президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). З нього виведено Ігоря Черкаського.
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