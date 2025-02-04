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Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции СНБО

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине недавно произошли замены руководителей Налоговой службы и Финмониторинга. Сейчас уже есть первые результаты изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня было проведено заседание Совета национальной безопасности на котором состоялись важные доклады по финансовой чистоте в стране.

"Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен", - заявил Зеленский.

По его словам, соответствующие материалы уже были переданы в правоохранительные органы. Президент отметил, что расследования должны быть объективными, несмотря на то, кто нарушает закон.

"Принято на СНБО и решение о санкциях. Списки вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин принял решение о назначении Руслана Кравченко на должность главы Государственной налоговой службы Украины. До этого он возглавлял Киевскую ОГА.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский.

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