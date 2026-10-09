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Зеленський заявив про проблеми з енергетикою та невиконання планів у Києві

13:31 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Внаслідок ударів Росії в Україні численні пошкодження енергомережі та об’єктів передачі електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів селектор за участі військових та урядовців.

"Багато пошкоджень енергомережі, об’єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово. Оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО. МЗС і команда Офісу готують відповідну комунікацію з партнерами. Буду говорити з лідерами", - зазначив президент.

Глава держави також заслухав доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах.

"Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва - через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків", - наголосив Зеленський.

Також був звіт по ситуації в Прилуках на Чернігівщині. Президент доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які були обговорені з людьми в Прилуках.

Окріи того, Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передусім на Донеччині, в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська, Краматорська.

"Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі. Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями", - додав президент.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, 8 жовтня росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням.

Водночас мер Києва Віталій Кличко запропонував частині киян виїхати з міста. Він не закликав до повної евакуації, а лише рекомендує розглянути варіант тимчасового переїзду до когось поза межами столиці.

Окрім того, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.

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Володимир ЗеленськийКиївЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла