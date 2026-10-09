Зеленский заявил о проблемах с энергетикой и невыполнении планов в Киеве

В результате ударов России в Украине многочисленные повреждения энергосети и объектов передачи электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский провел селектор с участием военных и чиновников.
"Многие повреждения энергосети, объекты передачи электричества. Восстановление ведется круглосуточно. Обновили потребности в энергетическом оборудовании и пакетах ПВО. МИД и команда Офиса готовят соответствующую коммуникацию с партнерами. Буду говорить с лидерами", - отметил президент.
Глава государства также заслушал доклад по срокам выполнения планов устойчивости, в частности Киевской и других регионах.
"Торможение работ абсолютно недопустимо, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций персональна. Отдельно определили задачи по Киеву - из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов", - подчеркнул Зеленский.
Также был отчёт по ситуации в Прилуках на Черниговщине. Президент поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, обсуждаемых с людьми в Прилуках.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ по ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области, в районах Константиновки, Доброполье, Славянска, Краматорска.
"Есть результаты в уничтожении "просачиваний" оккупанта в Доброполье. Определили решения, которые должны сработать в ближайшие недели", - добавил президент.
Напомним, 8 октября россияне ударили по важному для Киева энергообъекту. После этого в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко предложил части киевлян выехать из города. Он не призывал к полной эвакуации, а лишь рекомендует рассмотреть вариант временного переезда к кому-либо за пределами столицы.
Кроме того, сегодня в Украине ужесточились графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.