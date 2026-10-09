Зеленский заявил о проблемах с энергетикой и невыполнении планов в Киеве

Зеленский провел селектор с участием военных и чиновников.

"Многие повреждения энергосети, объекты передачи электричества. Восстановление ведется круглосуточно. Обновили потребности в энергетическом оборудовании и пакетах ПВО. МИД и команда Офиса готовят соответствующую коммуникацию с партнерами. Буду говорить с лидерами", - отметил президент.

Глава государства также заслушал доклад по срокам выполнения планов устойчивости, в частности Киевской и других регионах.

"Торможение работ абсолютно недопустимо, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций персональна. Отдельно определили задачи по Киеву - из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов", - подчеркнул Зеленский.

Также был отчёт по ситуации в Прилуках на Черниговщине. Президент поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, обсуждаемых с людьми в Прилуках.



Кроме того, Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ по ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области, в районах Константиновки, Доброполье, Славянска, Краматорска.

"Есть результаты в уничтожении "просачиваний" оккупанта в Доброполье. Определили решения, которые должны сработать в ближайшие недели", - добавил президент.