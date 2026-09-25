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Зеленський заявив про "позитив" контрнаступу в районі Лимана

12:34 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський заявив про "позитив" контрнаступу в районі Лимана Фото: українські військові мають успіхи під час контрнаступу в районі Лимана (Getty Images)
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Українські військові мають позитивні результати під час контрнаступальних дій в районі Лимана.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

Глава держави відповів на питання щодо того, що зараз відбувається під час контрнаступу в районі Лимана, а також яким є наступне стратегічне завдання.

"Буду дуже обережно говорити, поки операція не завершена. Я хочу подякувати нашим воїнам, там є позитив. Позитив в напрямку Лимана і не тільки. Яким є наступне стратегічне завдання? Давайте виконаємо це стратегічне завдання", - сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу під час операції "Вівальді" масовано знищили російські розвідувальні безпілотники.

Крім того, українські військові без втрат вибили російських окупантів із селища Середнє, повністю зачистивши населений пункт і встановивши над ним контроль.

Зазначимо, Силам оборони вдалося звільнити територію, площа якої перевищує площу Житомира. Під час боїв українські захисники знищили замасковані позиції противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.

РБК-Україна писало, що, за оцінками аналітиків ISW, Сили оборони України покращили свої позиції на фронті в Донецькій та Харківській областях.

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