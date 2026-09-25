Зеленский заявил о "позитиве" контрнаступления в районе Лимана

Украинские военные имеют положительные результаты во время контрнаступательных действий в районе Лимана.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Глава государства ответил на вопрос о том, что сейчас происходит во время контрнаступления в районе Лимана, а также какова следующая стратегическая задача.

"Буду очень осторожно говорить, пока операция не завершена. Я хочу поблагодарить наших воинов, там есть позитив. Позитив в направлении Лимана и не только. Какова следующая стратегическая задача? Давайте выполним эту стратегическую задачу", - сказал президент.

Напомним, недавно подразделения противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса во время операции "Вивальди" массированно уничтожили российские разведывательные беспилотники.

Кроме того, украинские военные без потерь выбили российских оккупантов из поселка Среднее, полностью зачистив населенный пункт и установив над ним контроль.