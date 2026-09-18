Росіян "засліпила" ППО: в 3-му корпусі привідкрили нові деталі наступу на Донеччині

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Ешелони протиповітряної оборони Третього армійського корпусу здійснили масове збиття російських розвідувальних безпілотників під час операції "Вівальді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третього армійського корпусу.

Як ППО засліпила окупантів Системне знищення ворожих розвіддронів та створення єдиного радіолокаційного поля дозволили повністю перехопити ініціативу в небі. Позбавлені "очей" та інформації про ситуацію на полі бою окупанти звітували своєму командуванню про утримання позицій, які насправді вже займали українські штурмовики. Маневри та наступ Знищення розвіддронів дозволило українським військовим задіяти тактику механізованих наступів під прикриттям екіпажів БпЛА-перехоплювачів. Поки окупанти діяли навмання, штурмові групи та бронетехніка Третього армійського корпусу приховано маневрували, швидко вклинювалися в оборону противника та розвивали наступ. Успіх оперативного задуму забезпечила спільна робота підрозділів: 1030-го ЗРАП "Аквіла";

ППО 66-ї ОМБр, 3-ї ОШБр, 125-ї ОВМБр та 60-ї ОМБр;

пілотів 3-го прикордонного загону.