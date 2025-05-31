Зеленський заявив про посилення активності РФ на кількох напрямках фронту

Нині на фронті фіксують лише нові російські удари та штурми. Найгарячіші бої тривають на Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми". - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що сьогодні була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.
"Ситуація на фронті залишається непростою - на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському", - повідомив президент.
Водночас він зазначив, що українські військові продовжують Курську операцію.
"Яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії - туди, звідки вона й прийшла", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що за останню добу, з 30 на 31 травня, росіяни втратили в боях проти України ще понад 1200 солдатів. Таким чином, втрати ворога починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну становлять уже близько 987 330 військових.
Водночас ЗСУ за минулу добу знищили 54 артсистеми, 145 дронів і 109 одиниць автотехніки противника.
РБК-Україна писало, що Генеральний штаб ЗСУ розповів детальну інформацію щодо ситуації на кожному з напрямків фронту в Україні.
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