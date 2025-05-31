Зеленський заявив про посилення активності РФ на кількох напрямках фронту

"Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми". - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Ситуація на фронті залишається непростою - на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському", - повідомив президент.

Водночас він зазначив, що українські військові продовжують Курську операцію.

"Яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії - туди, звідки вона й прийшла", - підсумував Зеленський.