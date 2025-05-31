Зеленский заявил об усилении активности РФ на нескольких направлениях фронта

"Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру. Пока видим только новые российские удары и новые российские штурмы". - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня был доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

"Ситуация на фронте остается непростой - на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском", - сообщил президент.

В то же время он отметил, что украинские военные продолжают Курскую операцию.

"Которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она и пришла", - подытожил Зеленский.