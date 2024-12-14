UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна погодила роботу щодо допомоги Сирії. Перш за Київ організує гуманітарну та безпекову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир", - пояснив президент.

Зеленський зауважив, що Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" - Grain from Ukraine.

"Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії - розпалена за участі Ірану, Росії, - щоб ця війна нарешті припинилась", - сказав глава України.

Ситуація в Сирії

Нагадаємо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.

Детальніше про те, що буде із Сирією після повалення режиму, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що наразі до ситуації в Сирії приділяється велика увага й українських партнерів. Зокрема цього тижня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та радник США з національної безпеки Джейк Салліван полетять на Близький Схід через події в Сирії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Сирії