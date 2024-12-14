Зеленский заявил о готовности помочь Сирии и объяснил важность этого

"Для Украины это важно: чем более спокойной будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что Украина готова помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины" - Grain from Ukraine.

"Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь. И мы призываем всех в мире сейчас подключиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десятилетия назад разожженная в Сирии - разожженная при участии Ирана, России, - чтобы эта война наконец прекратилась", - сказал глава Украины.