Зеленський заявив про евакуацію з Сектору Газа першої групи українців

Україна евакуювала з Сектору Газа першу групу своїх громадян. В неї увійшли 43 людини.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Twitter президента України Володимира Зеленського, Facebook спікера МЗС Олега Ніколенка.
"Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", - розповів президент Володимир Зеленський
За його словами, евакуація триває.
"Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - додав Зеленський.
Як розповів спікер МЗС Олег Ніколенко, наразі готується подальший переліт евакуйованих до однієї із сусідніх з Україною країн.
"Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано", - зазначив він.
Спікер констатував, що враховуючи обмежену пропускну здатність КПП "Рафах", евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців.
За даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, на території Сектору Газа знаходяться близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.
1 листопада МЗС України та всі причетні відомства приступили до підготовчого етапу евакуації українців із Сектору Газа через КПП "Рафах", до Єгипту. У списку значаться 358 осіб.
Першій групі українців дозволили евакуацію із Сектору Газа 7 листопада. Спочатку йшлося про 101 громадянина. Евакуація триватиме кілька днів.
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