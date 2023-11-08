Зеленский заявил об эвакуации из Сектора Газа первой группы украинцев

"Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы и мы рады помочь нашему дружественному соседу", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, эвакуация продолжается.

"Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", - добавил Зеленский.

Есть разрешение на дальнейшую эвакуацию

Как рассказал спикер МИД Олег Николенко, сейчас готовится дальнейший перелет эвакуированных в одну из соседних с Украиной стран.

"Работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября. Разрешение на выезд нового количества граждан получено", - отметил он.

Спикер констатировал, что, учитывая ограниченную пропускную способность КПП "Рафах", эвакуация происходит исключительно в пределах согласованных причастными местными ведомствами списков иностранцев.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

По данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, на территории Сектора Газа находятся около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

1 ноября МИД Украины и все причастные ведомства приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев из Сектора Газа через КПП "Рафах", в Египет. В списке значатся 358 человек.

Первой группе украинцев разрешили эвакуацию из Сектора Газа 7 ноября. Первоначально речь шла о 101 гражданине. Эвакуация будет продолжаться несколько дней.