Зеленський заявив про чергове "очищення" країни від людей з паспортом РФ

"Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що є відповідні подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства.

Глава держави не повідомив, кого саме це стосується, а зазвичай укази про припинення громадянства не публікуються у публічному просторі.