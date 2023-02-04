Зеленский заявил об очередной "очистке" страны от людей с паспортом РФ

В субботу, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной "очистке" страны от людей с паспортом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление , опубликованное в Facebook.

"Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что есть соответствующие представления от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Глава государства не сообщил, кого именно это касается, а, как правило, указы о прекращении гражданства не публикуются в публичном пространстве.