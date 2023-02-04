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Зеленский заявил об очередной "очистке" страны от людей с паспортом РФ

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 20:10
Зеленский заявил об очередной "очистке" страны от людей с паспортом РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной "очистке" страны от людей с паспортом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, опубликованное в Facebook.

"Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что есть соответствующие представления от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Глава государства не сообщил, кого именно это касается, а, как правило, указы о прекращении гражданства не публикуются в публичном пространстве.

Ранее мы писали, что у нескольких депутатов бывшей ОПЗЖ есть российское гражданство, являющееся предпосылкой лишения мандатов.

Напомним, ранее Рада лишила мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина, Тараса Козака и Вадима Рабиновича из-за наличия у них гражданств других стран. Кроме Рабиновича, имеющего гражданство Израиля, другие упомянутые лица оказались владельцами российских паспортов.

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех народных депутатов Украины. В частности, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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