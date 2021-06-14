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Зеленский заявил о высоком уровне военной угрозы со стороны России

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он ему заявил о военной угрозе со стороны России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В частности, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины.

"Он подчеркнул, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким", - сообщили в ОП.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, которая движется по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий по членству. Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - заявил Зеленский.

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Отметим, 9 июня Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским. Российский лидер также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

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