Зеленский заявил о высоком уровне военной угрозы со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он ему заявил о военной угрозе со стороны России.
В частности, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины.
"Он подчеркнул, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким", - сообщили в ОП.
Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, которая движется по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.
"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий по членству. Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - заявил Зеленский.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.
Отметим, 9 июня Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским. Российский лидер также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.