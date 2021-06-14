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Зеленський заявив про високий рівень військової загрози з боку Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Він йому заявив про військову загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зокрема, Зеленський розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

"Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим", - повідомили в ОП.

Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в НАТО для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту. Однак пізніше стало відомо, що переговори президентів України і Росії хочуть провести в нейтральній країні.

Зазначимо, 9 червня Путін заявив, що йому завжди є про що поговорити з Володимиром Зеленським. Російський лідер також розповів, що Україна пропонувала обговорити під час зустрічі із Зеленським.

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