Зеленський заявив про високий рівень військової загрози з боку Росії

Зокрема, Зеленський розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

"Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим", - повідомили в ОП.

Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в НАТО для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - заявив Зеленський.