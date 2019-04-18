Зеленский заявил о выходе из бизнеса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал не нарушать закон в случае избрания президентом

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил о намерении покинуть студию "Квартал 95" и прекратить свою бизнес деятельность. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, готов ли Зеленский уволиться с должности в случае разоблачения его сотрудничества с бизнес-партнером, Зеленский пообещал не будет нарушать закон в случае избрания президентом.

"Я выхожу из бизнеса. Это во-первых. Я выхожу из студии "Квартала 95". Я не буду выходить 5 лет как кое-кто с какой-то фабрики. То есть я фактически перестаю быть партнером", - сообщил Зеленский.

Отметим, что сегодня Зеленский представил свою команду. В частности, в его команду вошли: Руслан Стефанчук как идеолог партии, Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики, Александр Данилюк отвечает за международные отношения, Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику, Галина Янченко - эксперт антикоррупционной политики, Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны, который ранее был в команде Анатолия Гриценко.

Также Зеленский анонсировал встречу с олигархами и заявил, что среди законопроектов его партии есть законопроект "Об амнистии капитала".