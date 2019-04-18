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Зеленський заявив про вихід з бізнесу

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 22:23
Зеленський заявив про вихід з бізнесу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв не порушувати закон у разі обрання президентом

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський заявив про намір покинути студію "Квартал 95" і припинити свою діяльність. Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, чи готовий Зеленський звільнитися з посади в разі викриття його співпраці з бізнес-партнером, Зеленський пообіцяв не буде порушувати закон у разі обрання президентом.

"Я виходжу з бізнесу. Це по-перше. Я виходжу зі студії "Кварталу 95". Я не буду виходити 5 років як дехто з якоїсь фабрики. Тобто я фактично перестаю бути партнером", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський представив свою команду. Зокрема, у його команду увійшли: Руслан Стефанчук як ідеолог партії, Іван Баканов - голова партії "Слуга народу", Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики, Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини, Руслан Рябошапка відповідає за охорону порядку і антикорупційну політику, Галина Янченко - експерт антикорупційної політики, Іван Апаршин - експерт з питань безпеки і оборони, який раніше був у команді Анатолія Гриценка

Також Зеленський анонсував зустріч з олігархами і заявив, що серед законопроектів його партії є законопроект "Про амністію капіталу".

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