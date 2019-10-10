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Зеленский заявил, что в Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса

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Он сказал, что по этому поводу могут быть договоренности

В Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по этому поводу могут быть договоренности.

"Референдума по поводу того или иного закона у нас не может быть. У нас могут быть уже какие-то договоренности..Но я думаю, что это не в Нормандском процессе..В нормандском процессе будут поднять темы красных линий, дальнейших шагов", - заявил Зеленский.

Также глава государства заявил, что закон могут обсуждать с обществом.

"Какой будет новый закон об особом статусе? Вот там пункты, эти красные линии, мы готовы обсуждать с обществом, с журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать", - заявил Зеленский

Ранее Зеленский сообщил, на нормандській встречи поднимать вопрос Крыма. Зеленский считает, что сейчас не существует любого трека, где обсуждается вопрос Крыма.

Кроме этого, Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате не состоится, если не состоится разведения сил на Донбассе. По его словам, разведение войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".

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