UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский заявил, что сегодня внесет в Раду закон о коренных народах Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах. Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.

Об этом президент заявил в видеообращении.

Зеленский отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа предусмотрен Стратегий деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. "Ею предусмотрен основной приоритет - восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа", - уточнил президент.

"Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах", - добавил глава государства.

При этом он выразил уверенность, что депутаты рассмотрят этот документ и закрепят статус коренных народов Украины, включая крымских татар, в сжатые сроки. "Сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале апреля министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма, отмечали в ведомстве.

Отметим, ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины.

РБК-Украины писало о том, что президент Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийКрым