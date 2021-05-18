Зеленский заявил, что сегодня внесет в Раду закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах. Он надеется, что нардепы закрепят статус коренных народов Украины.
Об этом президент заявил в видеообращении.
Зеленский отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа предусмотрен Стратегий деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. "Ею предусмотрен основной приоритет - восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа", - уточнил президент.
"Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах", - добавил глава государства.
При этом он выразил уверенность, что депутаты рассмотрят этот документ и закрепят статус коренных народов Украины, включая крымских татар, в сжатые сроки. "Сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в начале апреля министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма, отмечали в ведомстве.
Отметим, ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины.
РБК-Украины писало о том, что президент Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.