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Зеленський заявив, що сьогодні внесе в Раду закон про корінні народи України

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні внесе на розгляд Ради невідкладний законопроєкт про корінні народи. Він сподівається, що нардепи закріплять статус корінних народів України.

Про це президент заявив у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу передбачених Стратегій деокупацію і реінтеграції Криму та Севастополя. "Нею передбачено основний пріоритет - відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу", - уточнив президент.

"Сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи", - додав глава держави.

При цьому він висловив упевненість, що депутати розглянуть цей документ і закріплять статус корінних народів України, включаючи кримських татар, в стислі терміни. "Зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, на початку квітня міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило проєкт концепції розвитку і популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Це один з кроків деокупацію Криму, відзначали у відомстві.

Відзначимо, раніше Володимир Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України.

РБК-Україна писало про те, що президент України затвердив Стратегію деокупацію Криму і Севастополя.

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