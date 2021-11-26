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Зеленский заявил, что не проводит союзнических разговоров с Коломойским уже два года

Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не проводит "союзнических разговоров" с бизнесменом Игорем Коломойским. Таким образом он ответил на вопрос о возможности медиа-поддержки бизнесмена в обмен на раздел "Укрнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"По союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время, я думаю, два года", - сказал он.

"У нас нет медиа-площадки", - добавил он.

Зеленский заявил, что лично занимался вопросом разделения "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским. В то же время этот вопрос сейчас не решен.

"Раздел "Укрнафты" - это выход из судебной сложной ситуации, которую предложил мне лично, это докладывал господин Коболев", - сказал он.

По его словам акционеры "Укрнафты "могут выиграть суд у "Нафтогаза". Как отметил Зеленский, у государства нет средств, чтобы платить кому-то, включая Коломойского".

Подробнее об "Укрнафте" читайте в материле РБК-Украина "Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"

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Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский