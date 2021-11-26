Зеленський заявив, що не проводить союзницьких розмов з Коломойським вже два роки

"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час, я думаю, два роки", - сказав він.

"У нас немає медіа-майданчику", - додав він.

Зеленський заявив, що особисто займався питанням розділення "Укрнафти" між "Нафтогазом" та Коломойським. Водночас це питання зараз не вирішене.

"Розділення "Укрнафти" - це вихід з судової складної ситуації, яку запропонував мені особисто, це доповідав пан Коболєв", - сказав він.

За його словами акціонери "Укрнафти" можуть виграти суд у "Нафтогазу". Як зазначив Зеленський, у держави немає коштів, "щоб платити будь-кому, включаючи Коломойського".